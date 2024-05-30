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İletişim Başkanlığı'ndan, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 19:45
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' açıklamasıyla paylaşılan görüntülerdeki yapının, külliye değil yapımı devam külliye konseptinde bir alan olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir.

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Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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İletişim Başkanlığı Atatürk Havalimanı
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