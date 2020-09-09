'Hayatta başka seçenekler olduğunu göstermek için intihar girişimlerimi çizgi romana dönüştürdüm'

Japonya'da yaşayan Eriko Kobayashi, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve maddi zorluklar yüzünden daha önce birkaç defa intihara kalkıştı.

2017 yılında 'Günlük Başarısızlıklarım' adındaki manga kitabını yayımlanan Kobayashi, intihardan sağ kurtulmuş bir birey olarak kendisiyle benzer durumda olan insanlara karanlık düşüncelerinden arınmaları için yardımcı olmak istiyor.

Kitap, Kobayashi'nin yaşadıklarını manga olarak okuyucuya anlatıyor.

10 Eylül bütün dünyada Dünya İntiharı Önleme Günü.

BBC, Kobayashi ile ürettiği manganın diğer insanlara nasıl yardım ettiğini konuştu.

'Kabus görmekten uyuyamıyordum'

Kobayashi, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve maddi zorluklar yüzünden 21 yaşından beri birkaç defa intihara kalkıştı.

Kobayashi, sorunlarının çocukluğunda başladığını düşünüyor, çünkü büyürken şiddet ve tacize maruz kaldığını söylüyor.

Çizdiği mangada da 'şeytanlarıyla' nasıl mücadele ettiğini; hastanelere yaptığı ziyaretleri ve hastaneye yattığı dönemleri anlatıyor.

"Artık öyle bir noktaya gelmiştim ki sürekli kabus görmekten uyuyamıyordum bile" diyen Kobayashi, ailesinin kendisini sürekli doktorlara götürdüğünü ancak bunun bir türlü fayda etmediğini söylüyor.