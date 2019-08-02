HABER

"Hayde Akçakoca'ya" sosyal medyada yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 21:26 | Son Güncelleme

Düzce'de yaşanan sel felaketi nedeniyle turizm faaliyetleri sekteye uğrayan sahil kenti Akçakoca için medyada başlatılan kampanya bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlardan yoğun destek aldı - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: - "Akçakoca'da acılarımızı paylaşan tüm dostlarımız, şimdi de Akçakoca'nın ayağa kalkması için seferber oldu. Destek veren herkese minnettarım"

Yaşanan sel felaketinde zarar gören Düzce'nin turizm kenti Akçakoca için sosyal medyada "Hayde Akçakoca'ya" sloganıyla başlatılan kampanya, üst düzey siyasetçilerden vatandaşlara yoğun destek gördü.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, 17-18 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından, meydana gelen su baskınları ve heyelanlar nedeniyle birçok turizm işletmesi zarar gördü.

Sel sularının sürüklediği yabancı maddeler nedeniyle kısa bir süre denize girmenin yasaklanması ve işletmelerdeki rezervasyon iptalleri sonucu sekteye uğrayan turizmi canlandırmak için "Hayde Akçakoca'ya" sloganıyla Akçakoca Turizm Platformu kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir öncülüğünde, Düzce Valiliği, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odası, STK'lar ve ilgili oda temsilcilerinin katılımıyla kurulan platform, ilçenin kısa filmleri ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapılan platformun açılışı sonrası sosyal medyada üst sıralarda "Hayde Akçakoca'ya" etiketiyle yer alan paylaşımlara, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım olmak üzere, çok sayıda üst düzey yönetici ile vatandaşlar katkı sağladı.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akçakoca'da kısa bir süre önce sel felaketi ve acılar yaşadık. Şimdi artık acıları, yaraları sarma zamanı. Bayramda Akçakoca'dayım. Dayanışma için ben orada olacağım. Sizleri de Akçakoca'ya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Dostlarımız Akçakoca'nın ayağa kalkması için seferber oldu"

Platformun öncülüğünü yapan Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel sonrası Akçakoca'da işletmelerin tamamında turizm anlamında büyük bir kayıp yaşandığını söyledi.

Yaşanan olayın ardından rezervasyonların iptal olduğuna değinen Keşir, "Esnafımız, turizmcimiz çok büyük bir oranda bu durumdan etkilendi. Bu durumu nasıl düzeltiriz sorusuna karşılık bu tür bir platform kurma düşüncesi oluştu ve 24 saat içerisinde ilçede çekimler yaparak sosyal medyada paylaşımlara başladık." diye konuştu.

Destek kampanyasının çok kısa sürede hazırlandığını ve kısa sürede büyük kitlelere ulaştığını anlatan Keşir, şu bilgileri verdi:

"Bu düşüncemizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızla paylaştık ve bakan yardımcımız hemen ilçeye gelerek platformun açılışını gerçekleştirdi. Kısa sürede sosyal medyada inanılmaz bir destek aldı ve çok konuşulanlar sırasında ya ilk oldu ya da ilk 3'ün içinde yer aldı. Bize bu konuda destek veren devlet büyüklerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Akçakoca'da acılarımızı paylaşan tüm dostlarımız, şimdi de Akçakoca'nın ayağa kalkması için seferber oldu. Destek veren herkese minnettarım."

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
İstanbul'da "Yeditepe Huzur -13" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur -13" denetimleri yapıldı
Turgay Erdem: "Dağ yöresi halkının yanındayız"Turgay Erdem: "Dağ yöresi halkının yanındayız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.