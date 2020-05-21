HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti

Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 19:15 | Son Güncelleme

Borsa camiasında tanınan hayırsever iş adamı 88 yaşındaki Sadık Eratik hayatını kaybetti.

Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iki gözünü kaybeden ve kazanın ardından gözünü kaybettiği Numune Hastanesi bünyesinde devlete ait Türkiye’nin en büyük göz hastanesini yaptıran Sadık Eratik, hayatını kaybetti.

Eratik, yaptığı hayır işleriyle öne çıktığı kadar, borsada yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmişti. Sadık Eratik’in cenazesi ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

SADIK ERATİK KİMDİR?

Sadık Eratik, Balkan göçmeni bir ailenin üç çocuğundan en küçüğü olarak 1932 yılında dünyaya gelmiştir. Dönemin zor şartlarına rağmen hem çalışıp hem okuluna devam etmiştir. Sırayla ilkokul,ortaokul ve İstanbul Erkek Lisesini 1.likle bitirerek mezun olmuştur. Tüm bu zor dönemde okulunun yanı sıra çaycılık, gazete satıcılığı, pazarcılık yaparak aile bütçesine katkıda bulunmuştur.

1954-1955 yıllarında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1.likle bitirip iş hayatına atılmıştır. Üniversite öğrenimi boyunca ek olarak rehber öğretmenlik yapmıştır. 1964 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu gözlerini kaybetmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Bu görüntüye tepki yağdı! Çöpe böyle attılar Bu görüntüye tepki yağdı! Çöpe böyle attılar
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

Erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

Diğer Haberler
Zonguldak'ta maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha maske zorunlu oldu

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Koronavirüs' operasyonu

Düzce'de sis etkili oldu! 20 metreye kadar düştü

Göz gözü görmüyor! 20 metreye kadar düştü

Denizli'de tepki çeken görüntü: Ölü köpekleri çöpe attılar

Bu görüntüye tepki yağdı! Çöpe böyle attılar

İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkatlerden kaçmadı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.