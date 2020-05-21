Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iki gözünü kaybeden ve kazanın ardından gözünü kaybettiği Numune Hastanesi bünyesinde devlete ait Türkiye’nin en büyük göz hastanesini yaptıran Sadık Eratik, hayatını kaybetti.

Eratik, yaptığı hayır işleriyle öne çıktığı kadar, borsada yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmişti. Sadık Eratik’in cenazesi ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

SADIK ERATİK KİMDİR?

Sadık Eratik, Balkan göçmeni bir ailenin üç çocuğundan en küçüğü olarak 1932 yılında dünyaya gelmiştir. Dönemin zor şartlarına rağmen hem çalışıp hem okuluna devam etmiştir. Sırayla ilkokul,ortaokul ve İstanbul Erkek Lisesini 1.likle bitirerek mezun olmuştur. Tüm bu zor dönemde okulunun yanı sıra çaycılık, gazete satıcılığı, pazarcılık yaparak aile bütçesine katkıda bulunmuştur.

1954-1955 yıllarında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1.likle bitirip iş hayatına atılmıştır. Üniversite öğrenimi boyunca ek olarak rehber öğretmenlik yapmıştır. 1964 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu gözlerini kaybetmiştir.

