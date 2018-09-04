İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri tarafından organize edilen "Diriliş Yolu Yürüyüşü", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana"'nın Çarşamba köyündeki kabri başından başlayan ve 75 kişinin katıldığı "Diriliş Yolu Yürüyüşü", 8 Eylül'de Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde son bulacak.

İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma Saha Koordinatörü Mümtaz Serdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültüründe son yüzyıla kadar büyük öneme sahip konar-göçer yaşam tarzının anlaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

Özellikle gençlerin dikkatini çekerek toplumun sosyal faaliyetlere ilgisini artırmak istediklerini belirten Serdaroğlu, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın doğduğu bu topraklarda Hayme Ana'nın Ertuğrul Gazi'nin kışlak olarak kullandığı Domaniç'ten onların yaptığı gibi yürüyerek Söğüt'e gitmek istedik. Yolu da işaretledik. Yakında yolda levhalarımız da olacak. Sadece bizim yürüdüğümüz değil tüm vatandaşlarımızın yürüdüğü bir yol olsun istiyoruz. Osmanlı'nın buralarda dirildiğini bilmemiz ve bu bilincine sahip olmamız gerekiyor. Bu göç kültürünün yaşanmasını istiyoruz. Hayme Ana 737. kez anılıyor ama yaklaşık 150 yıldır bu yol hiç yürünmüyor. Biz bu yürüyüşü geleneksel hale getirerek daha geniş katlım ile yapacağız. Tarihimizin bir sayfasını yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. Göç yürüyüşünün yolunu biz Diriliş Yolu olarak adlandırdık. Bu anlamda dirilişe vesile olmasını diliyoruz."

Serdaroğlu, Diriliş Yolu etkinliğinin uluslararası düzeye çıkarılması için çalışma yaptıklarını dile getirerek, belirlenen parkurun Türkiye'nin kültür turizmine ve doğa sporlarına kazandırılarak, serbest yürüyüşler için de kullanılabilecek şekilde tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

