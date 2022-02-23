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Hayrettin Eren kimdir, nasıl şehit oldu? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti

23.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, görev esnasında Senegal'de şehit oldu. Hayrettin Eren'in kim olduğu ve neden, nasıl şehit olduğu merak edildi. Peki Hayrettin Eren kimdir, nasıl şehit oldu?

Hayrettin Eren kimdir, nasıl şehit oldu? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev almakta olan Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni esnasında hayatını kaybederek şehit düştü. Peki Hayrettin Eren kimdir?

HAYRETTİN EREN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü olarak bilinen Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu.

Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı vasıtasıyla Türkiye'ye getirildi. Konuyla ilgili ise sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

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şehit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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