Hayrettin Karaman'dan 'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Zaman zaman gündeme gelen ve akıbeti merak konusu olan Barnabas İncili yine gündemde. Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, bugünkü, 'GDO’lu ürün, İslâm ve Barnaba İncili' başlıklı yazısında, söz konusu İncil'le ilgili olarak bazı sorular yöneltti.

İNCİL ŞİMDİ NEREDEDİR?



İncil'in nüshalarının 2009 yılı şubatına kadar Genelkurmay Karargâhında muhafaza edildiğini, sonrasının ise bilinmediğini ifade eden Karaman, 'Dinler tarihi ve İslâm’ın sahihliği konularında çok önemli olan bu İncil şimdi nerededir, orijinali tercümesiyle beraber niçin yayınlanmaz?

Bu konuyu da yine devletin ilgili birimleri açıklamalıdırlar.' ifadelerini kullandı.

İşte Karaman'ın yazısındaki o bölüm;

Barnaba İncili:

Değerli araştırmacı ilim adamı Müfid Yüksel Bey’in açıklamasına göre 1983 kışında, Şırnak’ın Uludere kazasına bağlı “Kela Memo” mevkiinde köylüler bir mağara, âdeta bir yeraltı şehri bulurlar. Açtıkları bir lahitin içinde bir mumya, yanında ise büyük boy bir kitapla karşılaşırlar. Ayrıca o odada daha küçük boyda bir kitap daha bulurlar. Uzmanı tarafından okunan bir sayfada şu ifade yer almaktadır: