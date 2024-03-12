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  4. Hayvan bakımevi ve 'pati kulübü' vaat etmişti! AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun av görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan bakımevi ve 'pati kulübü' vaat etmişti! AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun av görüntüleri ortaya çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2024 07:45
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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen ve ardından AK Parti'den Eskişehir adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı. Hatipoğlu'nun öldürdüğü geyik ve yaban domuzunun yanında fotoğraf çektirdiği görüldü.

Hayvan bakımevi ve 'pati kulübü' vaat etmişti! AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun av görüntüleri ortaya çıktı

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun avladığı ölü hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.

Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde projeleri tanıtan lansman toplantısı düzenledi.

HAYVAN PROJESİNİ DUYURMUŞTU

Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü” adını verdiği sosyal projeyi de sundu.

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Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” dedi.

ÖLÜ GEYİKLERLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

İstikbal gazetesinden Özge Zaim'in haberine göre; tanıtımın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

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Bir ormanda ölü bir geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarla gülümsediği görülen Hatipoğlu’nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.

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