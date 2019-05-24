'Hayvan Haklarını Koruma Müfettişliği' kurulsun

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, "'Hayvan hakları müfettişi' diye bir kavram oluşturulmalı. Bunlar bakanlık bünyesinde ihdas edilmeli, her ilde en az bir tane olmalı. Denetleyen, karar veren, olayı durduran, mahkemeye sevk edebilen yapıda olmalılar" dedi.

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, çalışmalarını sürdürdü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, komisyona bilgi verdi. Aşkaroğlu, hayvan haklarını korumak adına komisyona tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de, 'hayvan haklarını koruma müfettişliği' kurulması gerektiğini savunan Aşkaroğlu, şöyle dedi: "'Hayvan hakları müfettişi' diye bir kavramın oluşturulması, adına başka kavram da diyebilirsiniz, bunlar bakanlık bünyesinde ihdas edilmeli, her ilde olmalı, en az bir tane olmalı. Yanında müfettiş yardımcıları kadroları oluşturulmalı. Bunlar yetkilerle donatılmalı. Denetleyen, karar veren, olayı durduran, mahkemeye sevk edebilen yapıda olmalı. Ehil olabilmesi için en az bu konuda çalışmış veteriner hekimlerden seçilmeli. Bunların raporları önceliklenmeli; çünkü bunlar tespit ettiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunabilmeli. Bu raporlar bilirkişi gibi bu raporların üzerinden caydırıcı unsurlar devreye girebilmeli."