Hayvan otlatmaya giden çobanın cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvan otlatmaya giden çobanın cesedi, sulama göletinde bulundu.
İlçeye bağlı Oğlakkayası Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden Vural İbli'den (28) haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, kayıp çobanı aramaya başladı.
Bir süre bölgede arama yapan ekipler, mahalle yakınındaki sulama göletinin yanında 1 cep telefonu, yağmurluk ve değnek buldu.
Bunun üzerine gölete giren itfaiye dalgıç ekibi, bir süre sonra çobanın cesedini sudan çıkardı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbli'nin cesedi, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum