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Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nınn Yenimahalle ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında 23 bin liradan satışa çıkarılan 1,2 tonluk 'Alican' adındaki simental cinsi boğa, ilgi odağı oldu.

ANKARA'nınn Yenimahalle ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında 23 bin liradan satışa çıkarılan 1,2 tonluk 'Alican' adındaki simental cinsi boğa, ilgi odağı oldu. Yakacık Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında çeşitli illerden getirilen kurbanlıklar, satışa çıkarıldı. Pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaşlar 1000-1500 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcısını bekliyor. Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen Mehmet Bozyel'e ait yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki 2,5 yaşındaki 'Alican' isimli boğa, ilgi odağı oldu. Kurban pazarının en büyük ve en pahalı kurbanlığı olan 'Alican', 23 bin liradan satışa çıkarıldı. Bozyel, 38 büyükbaş hayvan ile pazara geldiğini söyleyerek, "Alican, pazarın en büyüğü, en pahalısı. 23 bin liradan satıyoruz. Pazarlığımız biraz da olsa var. Kurbana ideal bir hayvan. Bizde genelde yayılım olduğu için hayvanlar daha çok büyüyor. Genelde yayılım 1-1,5 ay besimiz var. Kendimize ait yaylamız var. Orada yayılıma çıkıyorlar. Geçen seneye göre fiyat aralıklarında pek bir fark yok. İnsanlar almakta, üretici satmakta zorlanıyor" dedi. Bozyel, satışlardan memnun olmadığını söyleyerek, "Henüz 11-12 tane satabildik, onlar da her sene geldiğimiz için sabit kendi müşterimize sattık" diye konuştu.

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