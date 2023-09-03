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  4. Hayvan yetiştiricileri isyanda! 25 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

Hayvan yetiştiricileri isyanda! 25 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

03.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kentte pek çok hayvan yetiştiricisinin 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlandığını açıkladı. Akın, "Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor ve bunun çözülmesi lazım" dedi. Hayvan üreticisi Ekrem Karadağ ise en büyük sorunlarının çoban bulamamak olduğunu söyledi.

Hayvan yetiştiricileri isyanda! 25 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

Hekimhan Yama dağında hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Açıklamasında üretim vurgusunda bulunan Akın, "Yetiştiricilerimiz çoban bulamadıkları için hayvanlarının başında ayrılamıyorlar. Bazen hastası oluyor, hastaneye götüremiyor, cenazesi oluyor cenazeye katılamıyor. Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor ve bunun çözülmesi lazım” dedi.

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MAAŞLAR 20-25 BİN LİRA ARASINDA

20 -25 bin TL maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını da kaydeden Akın, “Paradan ziyade bu mesleği yapan çok az kişi kaldı. Birkaç Afgan vardı, onlar da ülkelerine gönderiliyor. İthal çoban getirileceği söylendi ama o da rafta kaldı. Devletimizin bize çoban bulma imkanını sağlamasını istiyoruz. Çoban desteği var ama maalesef yeterli değil. Hayvancılıkla uğraşan ailelerde özellikle kadınların sigortasının yapılmasını istiyoruz. Kadınlara sigorta yapılırsa bu işe dört elle sarılırlar” diye konuştu.

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Hayvan üreticisi Ekrem Karadağ ise en büyük sorunlarının çoban bulamamak olduğunu söyledi.

İHA

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Çoban Malatya maaş

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