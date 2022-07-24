HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Jaguar 14 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Jaguar 14 yaşındaki çocuğa saldırdı

24.07.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir hayvanat bahçesinde gezen 14 yaşındaki çocuğa jaguar saldırdı. Çocuk saldırı sonucu ayağından yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonuna kaydedildi. Leon Hayvanat Bahçesi yetkilileri ise çocuğun fotoğraf çekmek istediği için güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştığını belirtti.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon Şehri Hayvanat Bahçesi’nde bulunan jaguar 14 yaşındaki Jose adlı çocuğa saldırdı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan Jose’ye ilk müdahaleyi ailesi ve hayvanat bahçesi görevlileri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızılhaç ekipleri ise çocuğu tıbbi müdahale için hastaneye kaldırırken, Jose’nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Başlıksız-8

HAYVANAT BAHÇESİ AÇIKLAMA YAPTI

Leon Hayvanat Bahçesi yönetimi olaydan sonra yaptığı yazılı açıklamada, tesiste hem ziyaretçilerin hem de hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla kafesleri çevreleyen güvenlik bariyerlerinin aşılmaması gerektiği ifade edilerek, çocuğun bu uyarılara rağmen bariyerleri aşarak jaguarın kafesine yaklaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yönetimi ayrıca, yaralanan çocuğun tedavisine destek olacaklarını belirtti.
Görgü tanıkları ise, çocuğun fotoğraf çekmek istediği için güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştığını söyledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzündeki ışıklar İstanbul'da heyecan yaratmıştı! Onlarcası daha uzaya gönderildiGökyüzündeki ışıklar İstanbul'da heyecan yaratmıştı! Onlarcası daha uzaya gönderildi
Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiasıDüğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası
Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.