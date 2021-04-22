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Hayvancılık destek ödemeleri yattı mı? Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman?

22.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvancılık destek ödemeleri için beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli açıklamasında, hayvancılık destek ödemelerinin yatırılacağı tarihi de açıkladı.

Hayvancılık destek ödemeleri yattı mı? Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemeleri ile ilgili vatandaşların beklediği açıklamayı yaptı. 2 milyar liraya yakın bir ödemenin yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, ödemelerin yatırılacağı tarihi de açıkladı.

HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

bekir pakdemirli

Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem) 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."

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Bekir Pakdemirli

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