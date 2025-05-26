Hayvancılıkta kadın gücü! Köy hayatına sevgiyle adım atan Gürcistanlı Nino çiftçiliğe renk katıyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Derebük köyüne, Gürcistan’dan gelerek köy sakini Süleyman Eroğlu ile evlenen Nino, besicilik yaparak bölge çiftçiliğine renk katıyor.

KÖYDEKİ HAYATA GÜZEL UYUM SAĞLADI

Derebük köyünü ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, köyde hayvancılık yapan Nino Eroğlu ile karşılaştı. 46 yaşındaki Nino, bundan 5 yıl önce Erzincan’ın Derebük köyüne yerleşti.

Derebük köyü sakinlerinden Süleyman Eroğlu ile hayatını birleştiren Nino, köydeki hayata uyum sağladı ve hayatından oldukça memnun.

HER BİRİNE AYRI İSİMLER VERDİĞİ HAYVANLARIYLA BAĞ KURMUŞ

Kısa sürede Türkçeyi öğrenen Nino, hayvancılık konusunda da son derece tecrübeli. 15 adet büyükbaş hayvanı bulunan Nino Eroğlu, her birine ayrı isimler verdiği hayvanlarıyla iyi bir bağ kurmuş. Onlara olan sevgisi tarif edilemeyecek cinsten.

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ

İneklerin sütünden tereyağı ve peynir yaptıklarını söyleyen Nino, bunu da genel olarak büyükşehirlere gönderdiklerini belirtti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’ın mükemmel coğrafyasında Üzümlü’nün yüksek kesimlerinde bulunan Derebük köyünde hayvancılık yaparak tarıma değer katan Gürcistanlı Nino Eroğlu’nu tebrik etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır