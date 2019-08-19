Hayvanları için imece usulüyle dağlardaki otları biçiyorlar

Tırpanla ot biçme işini severek yaptığını anlatan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyünde yaşayan Cemal Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede arazilerin engebeli olduğunu, 5-10 kişi bir araya gelerek sırayla kendilerine ait otluk alanları biçtiklerini söyledi.

Gün doğumuyla dağdaki otluk alanların yolunu tutan çiftçiler, işin hemen bitmesi için 100 lira yevmiyeyle tırpancıları da çalıştırıyor.

Taşlıçay ilçesinde de 2 bin rakımlı dağlardaki otluk alanları tırpanlarla biçen vatandaşlar, imece usulü çalışarak birbirlerinin yükünü hafifletiyor. Vatandaşlar, zaman zaman söyledikleri şarkılarla da ot biçmeyi keyifli hale getiriyor.

Ağrı'da çiftçiler, teknolojik aletlerin kullanılamadığı dağlık alanlarda dededen kalma tırpanlarla ve imece usulüyle hayvanları için ot biçiyor.

"Tırpanla ot biçmek çok zevkli ve güzel. Tırpan otu iyi kestiğinde işimiz daha güzel oluyor. Tırpan bize atalarımızdan kalmış. Aynı zamanda tırpanla ot biçmek bir spor. Tırpanı kullandığımızda vücudumuzun tamamı çalışıyor. Tırpan olmasa burası biçilmez, biçerdöver buraya giremez. Dedelerimiz ve babalarımız da tırpanla ot biçerdi. Biçerdöver burayı biçse de biz yine tırpan kullanacağız."

Vatandaşlardan Abdurrahman Güneş de köylüsünün ot kesimine yardımcı olduğunu, ardından kendi arazisine geçeceklerini belirtti.

Yağmurun az yağması nedeniyle geçen yıla göre tarlalarda ot veriminin düştüğünü ifade eden Güneş, "Tırpanı dedelerimizden aldık ve çocuklarımıza hediye ediyoruz. Tırpanla ot biçmek bilene zor değil. 40 yıldır severek tırpanla ot biçmeye devam ediyoruz. Otun fazla olduğu yıllarda, iki ay ot biçiyoruz." dedi.

