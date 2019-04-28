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Hayvanseverler Ankara’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasına tepki için Ankara’da eylem yaptı.Son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasını protesto etmek amacıyla Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli önünde toplanan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri düdükleri çalarak, "Katiller dışarı, yetkililer nerede", "Söyler misiniz kim duyacak sesimizi kim" sloganları attı.

Hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasına tepki için Ankara’da eylem yaptı.
Son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artmasını protesto etmek amacıyla Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli önünde toplanan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri düdükleri çalarak, "Katiller dışarı, yetkililer nerede", "Söyler misiniz kim duyacak sesimizi kim" sloganları attı. Grup adına konuşma yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvanları koruma kanununda değişiklik öngören yasa tasarısının yetersiz olduğunu söyledi. Öngörülen tasarının sadece kişilere ceza verilmesini içerdiğini aktaran Özkan, belediyeler için ceza getirilmediğini belirterek, "Oysa belediyeler, şahısların bin misli işkence edip, vurup, zehirleyip, saatlerce kıvrandırıp öldürmekte. Belediye, bakım evlerinde açlık, susuzluk ile buzlu beton odalarda zor ölümlere mahkum etmekteler. Belediyeler de ceza kapsamına alınmazsa, bu belediye işkenceleri artarak devam edecek. Talebimiz, belediyelerin de ceza kapsamına alınmasıdır" diye konuştu.
Özkan, hayvanlar için devasa barınaklar yerine kısırlaştırma merkezleri kurulması talebinde bulundu. Türkiye’nin birçok şehrinden bir araya gelen hayvanseverler ve STK’lar eyleme yoğun ilgi gösterdi.

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