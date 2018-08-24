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"Hazar Denizi'nin gelecekte kuruma ihtimali var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

İranlı milletvekili Abdulkerim Hüseyinzade doğal ve beşeri faktörlerin Hazar Denizi'nin ekosistemini tehdit ettiğini söyledi

İran Meclisi Çevre Grubu Üyesi Milletvekili Abdulkerim Hüseyinzade, doğal ve beşeri faktörlerin Hazar Denizi'nin ekosistemini tehdit ettiğini ve bu durumun denizin kurumasına yol açabileceğini ileri sürdü.

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nakade kenti milletvekili olan Hüseyinzade, hükümetin doğru planlama ve bütçe tahsisiyle ülkenin önemli varlıklarından biri konumundaki Hazar Denizi'nin kurumasının önüne geçebileceğini söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Hüseyinzade, "Hazar Denizi'nin gelecekte kuruma ihtimali var." dedi.

Meclis ve hükümetin bu meseleye kayıtsız kalmaması gerektiğini belirten Hüseyinzade, doğal ve beşeri sorunların çözümü için geniş kapsamlı ve uzun vadeli projelerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hüseyinzade ayrıca ülkedeki olumsuz doğal ve beşeri şartların Basra Körfezi'ni de tehdit ettiğini savundu.

İran'da son yıllarda etkisini gösteren kuraklık nedeniyle Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü, İsfahan'daki Zayende Nehri gibi su kaynaklarının önemli bir kısmı kurudu. Ülkedeki kuraklık tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan kesimleri de kent merkezlerine doğru göçe zorluyor.

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Anahtar Kelimeler:
hazar denizi İRAN kuraklık

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