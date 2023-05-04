Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç el ele mi görüntülendi? Olay iddia gündemde

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ile sevgili mi? Sosyal medya ikiliye ait olduğu söylenen fotoğrafı konuşuyor.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile geçtiğimiz Aralık ayında yollarını ayırmıştı. Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Ergüçlü, "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ergüçlü son günlerde Ekin Koç ile aşk iddialarıyla gündemde. Gossippasta hesabında yer alan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

2017 yılında 'Hayat Sırları' dizisinde birlikte rol aldıkları bilinen Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç o dönemde de yakıştırılmıştı. Bunun üzerine "Sevgili değil, rol arkadaşıyız. Kimse yanlış anlamasın" açıklamasını yapmışlardı.



