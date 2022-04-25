Hazımsızlık sorunu için birebir! Günde 2 bardak içilmeli

Uzun süre aç kaldıktan sonra hızla yemek yenilmesi dispepsiye yani hazımsızlığa neden oluyor. Hazımsızlık şikayetinde yemek yedikten sonra karnın üst tarafı şişiyor ve ağrıyor. Özellikle Ramazan ayında hazımsızlık şikayetlerinde artış meydana geliyor. Hazımsızlığı çözmek için öğün miktarlarını azaltmak ve sık yemek gerekiyor. Ramazan ayında sahura kalkmadan tek öğün olacak şekilde sadece iftarda beslenmek de hazımsızlığa yol açıyor. Hazımsızlığı gidermek için en etkili yöntemin maden suyu içmek olduğu biliniyor.

BOL SIVI TÜKETMEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. F. Esra Güneş, “Besinlerin hızlı ve yeterince çiğnemeden yenmesi, günlük beslenme alışkanlıklarının dışındaki yiyeceklerden fazla miktarda tercih edilmesi ya da herhangi bir öğün düzeni olmaksızın yatıncaya kadar devamlı yemek yenmesi hazımsızlığı tetikler. Bu sorunu yaşamamak için oruç tutanların mutlaka sahura kalkması ve bolca sıvı tüketmesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

MADEN SUYU İÇMEK MİDE VE BAĞIRSAK SİSTEMİNİ RAHATLATIYOR

Mineralli maden sularının, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olduğunu söyleyen Esra Güneş, özellikle yemeklerden sonra mide asit sekresyonunda bir artış olacağı için yemeklerden hemen sonra maden suyu tüketilmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. Güneş, “Bikarbonat, tüm maden sularının doğal bir bileşenidir. Bu nedenle iftar sonrası 1 şişe maden suyu içmek, sadece hazımsızlığı gidermek için değil, vücudumuzun açlık süresince kaybettiği ve çok önemli fonksiyonlara sahip mineralleri yerine koyabilmesi için değerlidir. Hiç kuşkusuz sahurda ve iftarda birer şişe maden suyu içmenin mide ve bağırsak sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olabiliyor” dedi.



