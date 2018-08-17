Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile birtelefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sayın Albayrak ile Sayın Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’ninTürkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşıbirlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldılar.

Sayın Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire’nin yaptığı Türkiye’yedestek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışmakararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir arayagelme konusunda mutabık kaldılar.

