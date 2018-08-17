Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile birtelefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sayın Albayrak ile Sayın Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’ninTürkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşıbirlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldılar.
Sayın Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire’nin yaptığı Türkiye’yedestek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.
Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışmakararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir arayagelme konusunda mutabık kaldılar.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 9 yorum