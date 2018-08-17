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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:06 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Bruno La Maire ile telefonda görüştü. Bakan Albayrak ile Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile birtelefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sayın Albayrak ile Sayın Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’ninTürkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşıbirlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldılar.

Sayın Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire’nin yaptığı Türkiye’yedestek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışmakararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir arayagelme konusunda mutabık kaldılar.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Fransa Bruno La Maire

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne ülkeymişiz be bir yaptırım yaptılar dünya karıştı
yani kendisini dövmesi için kuzenine gittin :)
denize düşen yılana sarılır
DÜNYANIN ANASINI AĞLATTIK RESMEN KİLİT ÜLKE OLMUŞUZ DÜNYADA BU YAPRIMLARLA ORTAYA ÇIKTI HERŞEY
Tıpkı akp mhp işbirliği gibi umarım ters tepmez
suriyelilerin bu kadar ise yarayacagini hic dusunmemistim:)
abd 1 dünya 1 buradan da abd büyük ülke olduğu anlaşılıyor hani abd kim ya diyen çomarlara
Batılılardan medet umuyoruz bunlara güven olmaz
abd, Türkiyeye yaptırım bahanesiyle avrupa birliği ülkelerine yanaşmaya mı zorluyor acaba ?
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