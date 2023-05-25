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  4. Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Bu vitamin bombası hastalıklara karşı kalkan oluyor

Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Bu vitamin bombası hastalıklara karşı kalkan oluyor

25.05.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöpe döktüğümüz, attığımız birçok gıda oldukça faydalı olabiliyor. En güçlü kalsiyum kaynakları arasında yer alan peynirin suyunu da bugüne kadar çöpe attık. Ancak peynir altı suyunun öyle faydaları çıktı ki atmadan önce bir daha düşüneceksiniz.

Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Bu vitamin bombası hastalıklara karşı kalkan oluyor

Peynir altı suyu, peynir yapımında arta kalan sudur. Bu şifalı su sağlıktan, diyete, kozmetiğe ve gıdalara kadar birçok alanda kullanılabiliyor. İçerisinde çok zengin bileşenler bulunan peynir altı suyunun faydaları duyanları şaşırtıyor. Yüksek protein ve kalsiyum içeren bu süper besin özellikle sporcular ve çocukların beslenmesinde önemli bir yer oluşturuyor.

PEYNİR ALTI SUYUNUN FAYDALARI

YÜKSEK PROTEİN KAYNAĞI

Bir süt ürünü olan peynir altı suyu protein deposudur. Bu özelliği ile vücudun ihtiyaç duyduğu protein miktarını karşılar. Peynir altı suyunu içerek güçlü bir bedene sahip olabilirsiniz. Dinç kalmak için almanız gereken protein, peynir altı suyunda saklı. Gelişme çağındaki çocukların daha sağlıklı büyümesini de destekler.

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HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR

A, C vitaminleri ve kalsiyum miktarı yüksek olan peynir altı suyu hastalıklardan korunmanız için sizinle! Vücut direncini güçlü tutma özelliği ile kış enfeksiyonlarından ve mevsim geçişlerinden sizi korur. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları yaşamak istemiyorsanız peynir altı suyundan faydalanabilirsiniz. Peynir altı suyu İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bir besin ürünüdür.

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MİDE PROBLEMLERİNİ GİDERİR

Peynir altı suyunda yer alan mineraller sindirimin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Böylece midede oluşacak şişliği önler ve daha iyi hissetmenizde etkilidir. Gaz ve hazımsızlık problemlerini giderdiği için bağırsak problemlerinde de yer vermez.
Peynir altı suyu içerek mide problemlerini yok ettiğiniz gibi; bağırsak sendromlarını da bedeninizden uzaklaştırabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Ağır yemeklerden sonra oluşan mide yanması ve şişliğini peynir altı suyu içerek giderebilirsiniz. Sindirim sistemini düzenleme özelliğine sahip peynir altı suyu, bağırsaklarınızı parazitten korur ve mutlu bağırsaklara sahip olmanızı sağlar.

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GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR

İçerisindeki antioksidan maddeler sayesinde, vücudunuzdaki zararlı ve fazla olan ne varsa kolayca atılacak. Ödem atmak için, cildi arındırmak için, yağ yakımını hızlandırmak için peynir altı suyundan faydalanabilirsiniz


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peynir altı suyu Antioksidan sindirim sistemi hastalık faydaları kalsiyum protein

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