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Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı son 6 ayda ise 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terör operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çataklı açıklamasında, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı ayrıca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını ve bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(AA)

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İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı PKK operasyon

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