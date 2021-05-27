Haziran ayında okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim ne zaman sorusunu merak ediyor. MEB yapmış olduğu açıklamada, Covid-19 tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlar ile ilgili bilgilere yer verdi. Örgün eğitime devam eden öğrenciler ise Haziran ayında okullar açılacak mı, telafi eğitimi ne zaman sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Haziran ayında okullar açılacak mı?

HAZİRAN AYINDA OKULLAR AÇILACAK MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla kısa süre yüz yüze eğitim veren ve sonrasında tamamıyle uzaktan eğitim sürecine geçen okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB'den yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak olan kararlara ilişkin bilgiler duyuruldu. Açıklamaya göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile beraber 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze şeklinde eğitime geçilecek.

Diğer sınıf ve kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitim sürdürülecek.