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Haziran ayında okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

27.05.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim ne zaman ve okullar ne zaman açılacak sorularını araştırmaya koyuldu. Hayat boyu öğrenme kurumlarında bulunan kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor. Diğer yandan örgün eğitime devam eden öğrenciler Haziran ayında okullar açılacak mı, telafi eğitimi ne zaman sorularını merak ediyor. Peki Haziran ayında okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? İşte yanıtı...

Haziran ayında okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim ne zaman sorusunu merak ediyor. MEB yapmış olduğu açıklamada, Covid-19 tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlar ile ilgili bilgilere yer verdi. Örgün eğitime devam eden öğrenciler ise Haziran ayında okullar açılacak mı, telafi eğitimi ne zaman sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Haziran ayında okullar açılacak mı?

HAZİRAN AYINDA OKULLAR AÇILACAK MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla kısa süre yüz yüze eğitim veren ve sonrasında tamamıyle uzaktan eğitim sürecine geçen okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB'den yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak olan kararlara ilişkin bilgiler duyuruldu. Açıklamaya göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile beraber 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze şeklinde eğitime geçilecek.
Diğer sınıf ve kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitim sürdürülecek.

Yine açıklamaya göre resmi ve özel bütün okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılacak yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması koşuluyla başlanabilecek. Öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi amacıyla gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak. 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devam edip etmemesi ile ilgili karar, bu tarihin daha öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin sonrasında kamuoyuna duyurulacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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