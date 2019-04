"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği

"Peygamberi camilerden, evlerden meydanlara çıkarttık. Hayatın her alanına sevdayla, muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp dünyaya götürmeye çalışıyoruz. Her alanda örnek olabilmesi için size o alanları yaşatacağız. İşte biz bu peygamberin yolunu ümmet olarak sürdürmekle mesulüz. O nebilerin sonuncusudur. Biz onun yolunu sürdüreceğiz. Yol budur. Ey dünya ya Muhammed'in adaletini kendine rehber edineceksin ya da zulüm altında inim inim inleyeceksin."

Etkinlikte, Peygamber Sevdalıları Vakfı Başkanı Adnan Akgönül de vakfın hazırladığı 10 maddelik mesajı okudu.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca ilahilerin seslendirildiği program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa, birçok ülkeden gelen kanaat önderleri, alimler ile bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.