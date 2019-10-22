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HDP Bismil İlçe Başkanı'ndan harekatla ilgili kara propaganda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran, Türk askerlerinin Pakistan ordusuna verdiği eğitimin görüntülerini "harekat aleyhine" çarpıtmaya çalıştı - Baran, aynı şekilde, Suriye iç savaşı sırasında çekilmiş görüntüleri harekat sonrasında kaydedilmiş gibi göstermeye çalıştı - Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Baran, daha sonra serbest bırakılmıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda girişimlerine, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bismil İlçe Başkanı Refai Baran da başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları çarpıtarak katıldı.

Baran'a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizlerinin üzerine çökmüş, kaskında Türk bayrağı taşıyan bir Türk askerinin fotoğrafını, harekat sırasında çekilmiş gibi manipüle edecek bir yazıyla paylaştı.

Baran'ın paylaştığı görüntülerin Pakistan ordusuna eğitim veren Türk askerinin tahrif edilmiş fotoğrafı olduğu anlaşıldı.

Aynı şekilde, Baran sosyal medya hesabından bir hastane yatağında sargılar içinde acı çeken bir çocuğun fotoğrafını harekat sırasında çekilmiş gibi paylaştı. Ancak Suriye iç savaşı sırasında çekilen söz konusu fotoğrafın Kasım 2017'de başka bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran, Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış ancak daha sonra serbest kalmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı Bismil HDP İlçe Başkanı Refai Baran

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