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  4. HDP'de yeni eş genel başkanlar belli oldu! Olağanüstü kongrede Mithat Sancar'dan 'Yeşil Sol Parti' mesajı geldi

HDP'de yeni eş genel başkanlar belli oldu! Olağanüstü kongrede Mithat Sancar'dan 'Yeşil Sol Parti' mesajı geldi

27.08.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Oylama sonucu yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu. Eski eş genel başkan Mithat Sancar, "Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır" dedi.

HDP'de yeni eş genel başkanlar belli oldu! Olağanüstü kongrede Mithat Sancar'dan 'Yeşil Sol Parti' mesajı geldi

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi, Dünya Ticaret Merkezi'nde "Biz'ler HDP Mutlaka Başaracağız" ve "Umudu Büyütüyoruz" sloganlarıyla düzenlendi.

Tek liste halinde yapılan seçimlerde Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, kayıtlı 904 delegenin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak Eş Genel Başkanlıklara seçildi.

Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

"MÜCADELE TECRÜBEMİZİ VE GÜÇLERİMİZİ YEŞİL SOL PARTİ'YE YIĞACAĞIZ"

Kongrede konuşan eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarında başarılı olamadıklarını, seçimlerin ardından öz eleştiri ve kongre sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kongre, başlattığımız sürecin finali değil, başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır."

Eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Küçük bir kongre yaptığımızın farkındayız. Bir değişikliğe, dönüşüme, yeniden bir yapılanmaya gittiğimizin farkındayız." dedi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI

Öte yandan kongrede İstiklal Marşı'nın okunmadığı dikkati çekti.

(AA)

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Mithat Sancar hdp

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