HDP'den KHK'lı adaya mazbata verilmeyecek yerler için 'seçimler yenilensin' talebi!

YSK'nın KHK ile ihraç edilen adaylara, seçilmeleri durumunda mazbata verilmemesi ve o yerlerde ikinci olan kişiye mazbata verilmesi kararının ardından HDP'den açıklama geldi.

Habertürk TV'nin geçtiği bilgiye göre, HDP'li Mithat Sancar, YSK önünde yaptığı açıklamada söz konusu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracaklarını açıkladı.

KARAR NERELERİ ETKİLEDİ?



YSK, Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile Kars Digor’a bağlı Dağpınar beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine karar vermişti.

YSK'NIN KARARI



Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin karar almıştı.

YSK'nin bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenilmişti.

Kararda, Danıştay 8. Dairesinin 2017'de aldığı, "KHK ile ihraç edilenlerin belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine" ilişkin kararı ile benzer gerekçelere yer verildiği belirtildi.

"KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi" kararının oy birliğiyle, kararın "ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi" bölümünün ise oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin bu yerlerde seçimin yenilenmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi.

Söz konusu karar sosyal medyada da tartışılmıştı.

