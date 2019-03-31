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HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Temelli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Tüm Türkiye'ye, halklarımıza, emekçilerimize, kadınlara, gençlere, mağdur olmuş halklarımıza hayırlı olsun diliyorum" dedi. Temelli, " İnanıyoruz ki Türkiye'de yarından itibaren demokrasi ve barış adına önemli değişimler yaşayacağız " diye konuştu.

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