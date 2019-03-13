HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erzurum'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz belediyeleri koltuk alma meselesi olarak görmüyoruz. Belediyelerde halkın sorunları çözülsün ve hizmet gitsin istiyoruz." dedi.

Pervin Buldan, Karaçoban ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karaçoban'dan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Karaçoban Belediyesini kazanacaklarını belirten Buldan, şunları ifade etti:

"Sandıkta oylarıyla bizi yenemeyenler kayyum atayarak belediyelerimizi elde etmeye çalışıyor. Eş başkanlarımızın bir kısmı cezaevlerinde bir kısmı ise görevlerinde değil. 31 Mart tarihinde öyle güçlü, öyle yüksek oranlarla kazanalım ki kayyum atamasınlar. Bizleri yerel iktidara götürecek halkımızın kararlılığıdır. Biz her yerel seçimlerde iktidarı alıyoruz. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu 31 Mart tarihinde HDP'yi yerel iktidar yapacak."

Buldan, Cumhur İttifakı'nın sürekli eleştirilerine maruz kaldıklarını dile getirerek, "Ellerinde hiçbir malzeme kalmamış ki yaptıkları mitinglerde konuşacak bir şey bulamıyorlar ve sürekli HDP’den bahsediyorlar. Yatıyorlar kalkıyorlar HDP diyorlar. HDP’nin milletvekillerini ve cezaevlerindeki arkadaşlarımızı her gittikleri yerlerde sinevizyonlarda gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.