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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Van'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Sezai Temelli: - "Aslolan belediye başkanı, meclis üyesi değildir, aslolan halkın iradesidir. Halkın iradesinin gösterdiği adaylar liyakata en uygun adaylar olacaktır"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Aslolan belediye başkanı, meclis üyesi değildir, aslolan halkın iradesidir. Halkın iradesinin gösterdiği adaylar liyakata en uygun adaylar olacaktır." dedi.

HDP İpekyolu İlçe Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Temelli, güçlü bir irade ve kararlılığı yerel seçimlerde sandığa yansıtmaları gerektiğini bildirdi.

"Olduğumuz her yerde bu güçlü iradeyi açığa çıkarmalı, sandığa taşımalıyız." diyen Temelli, şunları kaydetti:

"O nedenle yan yana gelme, mücadeleyi güçlendirme zamanıdır. Bunu yapmanın yolu da sokakta, mahallede herkesle yan yana gelmek, herkesle ortaklaşmak, tam da ittifak sözcüğünün hakkına yakışanı yapmaktır. Yani toplumsal ittifakı tabanda kurmaktır. Eğer bunu başarırsak işte o irade bize yol gösterecektir. Aslolan belediye başkanı, meclis üyesi değildir, aslolan halkın iradesidir. Halkın iradesinin gösterdiği adaylar liyakata en uygun adaylar olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli ipekyolu Van

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