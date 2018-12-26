HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkındaki dava

DİYARBAKIR (AA) - HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin yürütülen terör soruşturması kapsamında Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Duruşmaya Güven katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasfı ve mahiyetini gerekçe göstererek sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, sanığın üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Güven'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Leyla Güven hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan, 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.