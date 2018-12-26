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HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yargılandığı davada Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin yürütülen terör soruşturması kapsamında Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Duruşmaya Güven katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasfı ve mahiyetini gerekçe göstererek sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, sanığın üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Güven'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Leyla Güven hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan, 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta gözaltına alınan Güven'in, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

Duruşmayı izleyen, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP'li bazı milletvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Buldan, tarihi bir duruşmaya tanıklık ettiklerini belirtti.

"Parlamentonun tek tutuklu milletvekili olan Leyla Güven'in duruşmasına tanıklık ettik." diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Güven, Hakkari halkının seçilmiş bir temsilcisi ve bedenini 49 gündür açlık grevine yatırmış bir siyasetçidir. Güven tahliye edilmedi ve duruşma 25 Ocak'a ertelendi. Bu kararı veren mahkeme heyetinin özellikle 3 kadından ibaret olması, bu kadınların karar vermiş olması dikkat çekilmesi ve üzerinde durulması gereken bir mesele olarak önümüzde duruyor."

Açıklamanın ardından Buldan ve beraberindekiler adliye önünden ayrıldı.

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