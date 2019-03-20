HABER

HDP Kemer belediye meclis üyesi adayı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 2 belediye meclis üyesi adayından biri olan Bergizar Sazak gözaltına alındı.Dün sabah saatlerinde polis tarafından Kemer Merkez Mahallesi’ndeki evinden alınan Sazak’ın, Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

HDP Kemer belediye meclis üyesi adayı gözaltına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 2 belediye meclis üyesi adayından biri olan Bergizar Sazak gözaltına alındı.
Dün sabah saatlerinde polis tarafından Kemer Merkez Mahallesi’ndeki evinden alınan Sazak’ın, Ankara’ya gönderildiği öğrenildi. Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 2,5 yıl önce emekli olarak Kemer’e yerleşen Sazak’ın sendikal hareket içinde aktif olduğu, Memur Sendikalarından olan Büro Emekçileri Sendikası BES bünyesinde çalıştığı öğrenildi.
HDP Kemer İlçe Başkanı Dursun Satıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belki sendikal çalışma döneminden bir suçlama vardır bilemiyorum, sonucu bekliyoruz" dedi.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Çorum'da kuyumcu soygunu (2)Çorum'da kuyumcu soygunu (2)
Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı kurtarıldı (2)Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı kurtarıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.