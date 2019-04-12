HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "YSK maalesef KHK ile ihraç edilenlerin seçilme hakkını elinden aldı, gasp etti. Çok ağır, yanlış ve anayasaya aykırı bir karar aldı." iddiasında bulundu.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ardı ardına aldığı "inanılmaz kararlarla" kamu vicdanını sızlattığını savundu.

YSK'nin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını eleştiren Gergerlioğlu, "YSK maalesef KHK ile ihraç edilenlerin seçilme hakkını elinden aldı, gasp etti. Çok ağır, yanlış ve anayasaya aykırı bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Hukukçuların da YSK'nin kararının "hukuksuz" olduğunu net bir şekilde söylediğini ileri süren Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Anayasanın kuralları apaçık bellidir. Seçme ve seçilme hakkını herkese veriyor. KHK ile geçici bir OHAL ile ihraç edilenler sadece kamu hizmetinden ihraç edildiler ve bu OHAL süresi içinde oldu. OHAL, 18 Temmuz 2018'de bitti ve şu anda bu hükmü devam ettirmeye çalışıyorlar. Zaten OHAL KHK'leri anayasayı ihlal eden KHK'lerdi. Anayasa Mahkemesinin bunu iptal etmesi gerekiyordu ancak siyasi iktidarın baskısıyla iptal gerçekleşmedi.