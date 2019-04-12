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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

"YSK maalesef KHK ile ihraç edilenlerin seçilme hakkını elinden aldı, gasp etti. Çok ağır, yanlış ve anayasaya aykırı bir karar aldı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "YSK maalesef KHK ile ihraç edilenlerin seçilme hakkını elinden aldı, gasp etti. Çok ağır, yanlış ve anayasaya aykırı bir karar aldı." iddiasında bulundu.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ardı ardına aldığı "inanılmaz kararlarla" kamu vicdanını sızlattığını savundu.

YSK'nin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını eleştiren Gergerlioğlu, "YSK maalesef KHK ile ihraç edilenlerin seçilme hakkını elinden aldı, gasp etti. Çok ağır, yanlış ve anayasaya aykırı bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Hukukçuların da YSK'nin kararının "hukuksuz" olduğunu net bir şekilde söylediğini ileri süren Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Anayasanın kuralları apaçık bellidir. Seçme ve seçilme hakkını herkese veriyor. KHK ile geçici bir OHAL ile ihraç edilenler sadece kamu hizmetinden ihraç edildiler ve bu OHAL süresi içinde oldu. OHAL, 18 Temmuz 2018'de bitti ve şu anda bu hükmü devam ettirmeye çalışıyorlar. Zaten OHAL KHK'leri anayasayı ihlal eden KHK'lerdi. Anayasa Mahkemesinin bunu iptal etmesi gerekiyordu ancak siyasi iktidarın baskısıyla iptal gerçekleşmedi.

İhlal oluşturan KHK'ler ile zamanı bile geçse insanların temel haklarını ihlal etmeye çalışıyorlar. Halkın oyuyla seçilen başkanlara mazbataları verilmiyor. Buna tüm partilerin karşı çıkması gerekir. Aday olurken izin veriyorsunuz, seçildiği zaman ise mazbatayı vermiyorsunuz. Bu adaylara ve partilere kurulmuş bir tuzaktır."

Kendisinin de KHK'li olduğunu ve milletvekili seçildiğini anımsatan Gergerlioğlu, dün YSK'ya itiraz başvurusunda bulunduklarını ve konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin tedirginliğin de devam ettiğini ifade eden Gergerlioğlu, "İstanbul'da bir seçim yapıldı ve Cumhur İttifakı kaybetti. Şu anda kamu vicdanının kabul etmediği bir şekilde seçimin iptaline doğru giden bir süreç görüyoruz ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

HDP'li Gergerlioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 156 gündür açlık grevinde olduğunu ve bazı yerlerde de milletvekilleri tarafından açlık grevlerinin yapıldığını, cezaevlerinde açlık grevlerinin devam ettiğini belirtti.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu seçim YSK

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