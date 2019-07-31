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HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu. (AA)

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HDP mardin büyükşehir belediyesi gözaltı taciz

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