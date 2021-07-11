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  4. HDP'li eski vekil kaza yaptı! 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

HDP'li eski vekil kaza yaptı! 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

11.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım’ın kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

HDP'li eski vekil kaza yaptı! 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım idaresindeki otomobil ile K.Ş. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda bulunan HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Zeliha Karınca, Elif Göven, Fahriye Akbaba, Gülseren Şimşek, E.Ş., E.Ş. ve U.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım’ın kullanmış olduğu otomobilde bulunan HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Zeliha Karınca, Elif Göven ve Fahriye Akbaba’nın bir taziyeden dolayı Adıyaman’dan Çelikhan istikametine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA-DHA

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trafik kazası HDP Halkların Demokratik Partisi
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