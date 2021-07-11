HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç kaza! Mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Korkunç kaza! Mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

11.07.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Polat (36), hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı’nda meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Halil İbrahim Polat yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki mobese direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil İbrahim Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6’sı çocuk 15 yaralıDüzce’de zincirleme trafik kazası: 6’sı çocuk 15 yaralı

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken Polat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandıİstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Alev alev yandı! Son anda kurtuldularAlev alev yandı! Son anda kurtuldular
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor; İBB SMS ile uyardı

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor; İBB SMS ile uyardı

Bayram gelmeden kuyruk başladı! Akın ediyorlar

Bayram gelmeden kuyruk başladı! Akın ediyorlar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.