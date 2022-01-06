HDP'li vekil Gergerlioğlu hakkında soruşturma

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyadan Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk’un serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımın ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TCK 301’inci maddesi gereğince “devleti ve organlarını aşağılama”, TCK 277’nci maddesi gereğince “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve TCK 215'inci maddesi gereğince “suçlu ve suçluyu övme” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

