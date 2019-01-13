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HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından, amcası olan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair bir paylaşım yapıldı.

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından yapıldı.

HDP'li Ömer Öcalan'ın hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan 22:31’de hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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Ömer Öcalan'ın hesabından daha sonra bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan son paylaşımda "Twitter'da bir problem var arkadaşlar herhalde hesap çalınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Süperhaber


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Abdullah Öcalan HDP Abdullah Öcalan öldü mü ömer öcalan

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