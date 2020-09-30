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HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi önünde bir araya gelen HDP'li 10 milletvekili, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama

Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın da bulunduğu 10 HDP'li milletvekili, 20 şüphelinin gözaltına bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamada bulunan Turan, gözaltında bulunan kişilerin haksız yere günlerdir gözaltında tutulduğunu öne sürdü.

Turan, "Arkadaşlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımızın suç olarak nitelendirilecek hiçbir eylemi veya etkinliği olmamıştır. Zaten bu söz konusu değildir" dedi. Öte yandan basın açıklaması sırasında polis çevrede önlem aldı. (DHA)

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