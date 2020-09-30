HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama

Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın da bulunduğu 10 HDP'li milletvekili, 20 şüphelinin gözaltına bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamada bulunan Turan, gözaltında bulunan kişilerin haksız yere günlerdir gözaltında tutulduğunu öne sürdü.

Turan, "Arkadaşlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımızın suç olarak nitelendirilecek hiçbir eylemi veya etkinliği olmamıştır. Zaten bu söz konusu değildir" dedi. Öte yandan basın açıklaması sırasında polis çevrede önlem aldı. (DHA)

