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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti (Tuma Çelik kimdir, neden istifa etti?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadının Çelik'le ilgili iddiaları olay yaratmış, olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e sunulmuştu.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti (Tuma Çelik kimdir, neden istifa etti?)

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

HAZIRLANAN FEZLEKE MECLİS'TE

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

TUMA ÇELİK KİMDİR?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat’ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul’a, 1985 yılında İsviçre’ye göç etti. 7 yıl önce Türkiye’ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.

(AA)


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