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  4. HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba Gökkuş: "Bu Kürt davası değil Ermeni davasıdır"

HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba Gökkuş: "Bu Kürt davası değil Ermeni davasıdır"

25.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 480’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 480’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 480’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 480’inci gününde de devam ediyor. Bitlis’in Göroymak ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılan Ekrem Gökkuş, 2014 yılında henüz 12 yaşında simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Okan Gökkuş için oturma eylemine katıldığını söyledi. Gökkuş, "Oğlum neredeysen gelip teslim ol, senin yerin onların yanı değil. Anne ve babanın yanıdır senin yerin, ne zaman fırsat bulursan kaçıp devletimize, polisimize, askerimize teslim ol. Senin için artık gücümüz kalmadı, gel anne ve babana teslim ol. 1 buçuk yıldır burada eyleme devam ediyoruz, oğlum gelmeden de buradan gitmeyeceğim. Bu Kürt meselesi değil, Ermeni meselesidir, İsrail’in oyunudur. Oradan size fayda yok ömrünüzü boşu boşuna çürütmeyin, gelin kardeşleriniz sizi özlüyor. Seni çok özledik ayakta duracak halimiz kalmadı" dedi.

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