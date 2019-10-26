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HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti. Şehitoğlu, "Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Onu aldılar arabada ben kaldım" dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.

'BENİM YANIMDAN ALDILAR'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun (28) için Erzurum'dan gelip, 11 Eylül günü oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, yeğeninin, yanında kaçırıldığını söyledi. Askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun ile birlikte Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine misafirliğe gittiklerini belirten Şehitoğlu, dönüşte içinde bulundukları otobüsün Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Fis Ovası'nda PKK'lı teröristlerce durdurulduğunu söyledi. Teröristlerin yeğeni Sedat Sorgun'u kaçırdıklarını aktaran Şehitoğlu, "11 Eylül'den beri bekliyorum. Daha bekleyeceğim. Kar da olsun, kış da olsun bekleyeceğim. Bunlar aldı, bunlar versin. Ben onlardan yat, kat istemiyorum. Ben yavrumu çok özledim. Dayıları, teyzeleri, kuzenleri hele arkadaşları çok özledi onu. Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Lice ilçesindeki Fis Ovası'nda arabayı durdurdular. Onu aldılar, arabada ben kaldım. Bunlar aldılar, bunlar versinler" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP Diyarbakır oturma eylemi

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