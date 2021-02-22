HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün artıyor: Evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dn itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 539’uncu gününde de devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı. Batman’da, 2014 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Eyyüp Alphan için evlat nöbetine katılan baba Medeni Alphan, 2014’ten beri oğlunun kayıp olduğunu söyledi. Baba Alphan, "Ben de televizyonda gördüm, HDP önüne geliyorlar. Çok kişi gelmiş, ben de çocuğuma sesleniyorum. Oğlum Eyüp, gel, sen ciğerimizi yaktın, annen hastadır, kanser oldu, ölmek üzere. Kobani olaylarında gitti. Bir tane engelli amcası var, ona mesaj çekmiş, ’Babam beni aramasın. Kobani’ye gidiyorum.’ demiş. O günden beri haber alamadık. Arakasında Kobani’ye kadar gittim, kimseyi tanımadım. Yağmurdu, çamurdu. Top seslerinden duramadım, geri geldim. O günden beri sağ mı, ölü mü hiçbir haber alamadım. HDP’ye gittim. Çocuklara öyle yapmayın, yeter. Götürüyorsunuz, kaçırıyorsunuz, yeter. Hiç kimse gelip derdimi sormadı" dedi.

Baba Alphan, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından oğlunun fotoğrafını alarak evlat nöbetindeki diğer ailelere katıldı.

