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HDP'ten erken seçim çağrısı! 'Demokratik bir Türkiye için...'

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli İl Başkanlığının 3. Olağan İl Kongresine katıldı. Erken seçim çağrısı yapan Temelli, "Erken seçimi, bütçe hakkımız için istiyoruz, adaletli bir Türkiye için demokratik bir Türkiye için istiyoruz." diye konuştu.

HDP'ten erken seçim çağrısı! 'Demokratik bir Türkiye için...'

Tunceli Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Temelli, ülkenin en önemli sorunlarından birinin Alevi sorunu olduğunu öne sürdü.

İzmir'de, Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına değinen Temelli, "İktidar ne yapıyor ? Büyük bir tepki gösteriyor. Yine şov peşinde. Yakalanacakmış, cezalandırılacakmış. Oraya o yazıyı yazanı yakalamanız, cezalandırmanız Alevi sorununu çözmez. Alevi sorununun çözülmesi için bunun siyasetinin yapılması, bizzat Alevilerle bunun siyasetinin var edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarını da eleştiren Temelli, şunları dile getirdi:

"Kayyum şiddettir, hukuksuzluktur, siyaseten acze düşmektir. Kayyum aslen iktisaden talandır, yolsuzluktur. Bugün kayyum atanan belediyelerimizde bir suç yoktur dedik. Ama kayyumun bizzat atanması başlı başına yasa tanımazlık, hukuk dışılıktır."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim çağrısı yapan Temelli, "Erken seçimi, bütçe hakkımız için istiyoruz, adaletli bir Türkiye için demokratik bir Türkiye için istiyoruz." diye konuştu.

Nurşat Yeşil'in tek aday olarak oylandığı kongreye, HDP milletvekilleri, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Tunceli İl Başkanı Mesut Coşkun, Baro Başkanı Kenan Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. (AA)

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Tunceli İl Başkanlığı Sezai Temelli

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