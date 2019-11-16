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HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADI Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.  2016 yılında da Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.  FOTOĞRAFLI  

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADI
Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.
2016 yılında da Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.
FOTOĞRAFLI

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

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