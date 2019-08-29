Taşerondan kadroya geçtiğini ve belediyede ulaştırma personeli olarak görev yaptığını anlatan Kol, "Görevlendirmeyle İtfaiye Müdürlüğünde çalışıyordum, kadrom da ulaştırma amirliğindeydi. Ben işime gidip geliyordum. Daha sonra beni çöpe, temizliğe verdiler. Çöpe giderim. Çöpe gitmek ayıp değil ama kimsenin insanları rencide etmeye hakkı yok." diye konuştu.

Belediye çalışanlarından evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'nin belediye yönetimine gelmesinden bu yana çeşitli baskılara maruz kaldıklarını söyledi.

Rahatsızlığından dolayı rapor aldığını, daha sonra belediye yönetiminin oluruyla 16 günlük yıllık izin kullandığını ifade eden Kol, geçen hafta cuma günü izninin iptal edildiğini aktardı.

"SGK girişime bir baktım ki çıkışımı vermişler. Aynı fikirde olmadığımız ve AK Partili olduğum için iş akdim feshedildi." diyen Kol, kendisiyle beraber bir personelin daha gerekçe gösterilmeksizin işine son verildiğini ve bunu e-Devlet'ten öğrendiklerini, talep etmelerine rağmen işten çıkarılma gerekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini iddia etti.

- "Herkes herkese saygı duysun"

Kol, işe girmeden önce AK Parti üyesi olduğunu ve kenti ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımız, bana neden bu şekilde davrandıklarıyla ilgili belediyeden birilerine sorduğunda, İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirdiğimi belirttiklerini söyledi. Ben İçişleri Bakanı ile gurur duyuyorum, onunla fotoğraf da çektirdim. AK Parti üyesiydim. Aynı fikirde olmayabiliriz, herkes herkese saygı duysun. Benim belediyede farklı görüşlere sahip arkadaşlarım var, hepsiyle de iyi anlaşıyorum."