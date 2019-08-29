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HDP'li belediyenin bazı çalışanları "29" koduyla işten çıkardığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Berivan Helen Işık tarafından, bazı belediye çalışanlarının haksız şekilde işten çıkarıldığı ileri sürüldü - İş akdi sona erdirilen çalışanların "29" koduyla işten atıldığı için işsizlik maaşı hakkı kazanamadığı ve tazminat talep edemediği savunuldu - İşten çıkarılanlardan Mehmet Kol: - "SGK girişime bir baktım ki çıkışımı vermişler. Aynı fikirde olmadığımız ve AK Partili olduğum için iş akdim feshedildi"

SİİRT (AA) - HDP'li Siirt Belediyesi tarafından bazı belediye çalışanlarının haksız yere iş akdinin sona erdirildiği iddia edildi.

Berivan Helen Işık'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, çeşitli birimlerde çalışanların çoğunun temizlik işlerine gönderildiği, bazılarının da iş sözleşmesinin "ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık" nedeniyle fesih anlamına gelen "29" koduyla işten atıldığı ileri sürüldü.

İş akdi sona erdirilen çalışanların "29" koduyla işten atıldığı için işsizlik maaşı hakkı kazanamadığı ve tazminat talep edemediği savunuldu.

Belediye çalışanlarından evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'nin belediye yönetimine gelmesinden bu yana çeşitli baskılara maruz kaldıklarını söyledi.

Taşerondan kadroya geçtiğini ve belediyede ulaştırma personeli olarak görev yaptığını anlatan Kol, "Görevlendirmeyle İtfaiye Müdürlüğünde çalışıyordum, kadrom da ulaştırma amirliğindeydi. Ben işime gidip geliyordum. Daha sonra beni çöpe, temizliğe verdiler. Çöpe giderim. Çöpe gitmek ayıp değil ama kimsenin insanları rencide etmeye hakkı yok." diye konuştu.

Rahatsızlığından dolayı rapor aldığını, daha sonra belediye yönetiminin oluruyla 16 günlük yıllık izin kullandığını ifade eden Kol, geçen hafta cuma günü izninin iptal edildiğini aktardı.

"SGK girişime bir baktım ki çıkışımı vermişler. Aynı fikirde olmadığımız ve AK Partili olduğum için iş akdim feshedildi." diyen Kol, kendisiyle beraber bir personelin daha gerekçe gösterilmeksizin işine son verildiğini ve bunu e-Devlet'ten öğrendiklerini, talep etmelerine rağmen işten çıkarılma gerekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini iddia etti.

- "Herkes herkese saygı duysun"

Kol, işe girmeden önce AK Parti üyesi olduğunu ve kenti ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımız, bana neden bu şekilde davrandıklarıyla ilgili belediyeden birilerine sorduğunda, İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirdiğimi belirttiklerini söyledi. Ben İçişleri Bakanı ile gurur duyuyorum, onunla fotoğraf da çektirdim. AK Parti üyesiydim. Aynı fikirde olmayabiliriz, herkes herkese saygı duysun. Benim belediyede farklı görüşlere sahip arkadaşlarım var, hepsiyle de iyi anlaşıyorum."

Görevlendirme yapıldığı dönemde çalışan belediye personelinin çoğunun temizlik birimine gönderildiğini savunan Kol, şunları kaydetti:

"Kayyum döneminde çalışan personelin hepsini çöpe gönderdiler. Bu mudur demokrasi, Kürtlük? Ben de Kürdüm. Beni 29. maddeden işten çıkardılar. Bu maddeye göre ben hiçbir şey yapmadım, hiçbir suç işlemedim. Beni nasıl atarsınız? O maddede her şey var. Çıkışımızın verildiğine dair belge istedik onu da vermediler. Biz mağduruz, çalışmak istiyoruz. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız."

- "Hukuk mücadelesi başlatacağız"

Şehit yakını Feyaz Aldemir de belediyenin yaptığı hukuksuzluğu kabul etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Bu nedenle, aynı görüşten olmadığımız için bazı şeyleri hazmedemediler. Bize karşı yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Temizlik işlerinde saha amiriyken, beni süpürgeye zorladılar. Yeni yönetim geldikten sonra sürekli mobbing uyguladı. Şu anda da çıkışımızı verdiler. Haklarımızı savunmak için hukuk mücadelesi başlatacağız."

Konuyla ilgili ulaşılan belediye yetkilileri ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP SGK Siirt siirt belediyesi

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