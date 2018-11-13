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HDP'li dört milletvekili hakkında fezleke

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ile milletvekilleri Taşçıer, Önlü ve Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düzenlediği fezlekeleri TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile partinin üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Başsavcılık, HDP İstanbul Milletvekili ve Eş Genel Başkanı Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında sosyal medya hesabından 24 Mayıs 2018'deki paylaşımları ile 8 ve 9 Eylül 2018'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 21 Mart 2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında da 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle fezlekeler hazırladı.

Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Alican Önlü Berdan Öztürk fezleke HDP İmam Taşçıer Pervin Buldan

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