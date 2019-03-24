HABER

HDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabiliriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara mitinginde konuşan Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu, "Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz.

HDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabiliriz

Gökhan CEYLAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara mitinginde konuşan Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu, "Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz. Bunun için de belediyelerde adayız" dedi.
HDP Ankara İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kolej Meydanı'nda miting düzenledi. Miting için alana gelenler, polis aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana çakmak ve parfüm şişeleri de alınmadı.
Mitingde HDP'nin meclis üyesi adayları tanıtıldıktan sonra HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu konuştu. Meclis üyeleri için partililerinden oy isteyen Kerestecioğlu, "Meclis üyelikleri çok önemli. Meclis üyeliklerinde olmak demek, Ankara'yı ranta ve imara kapatmak demek. Bunu denetlemek meclis üyeliklerinde olmakla mümkün. Meclis üyesi arkadaşlarımız gözümüz kulağımız olacaklar. Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz. Bunun için de belediyelerde adayız. Çankaya'nın yeşil alanları var, biz buraları yeşil alan olarak korumak istiyoruz. Buralarda kent bostanları yapmak istiyoruz. Tarımı, hayvancılığı öldürenlere karşı kendi ürünlerimizi üretmek, kendi kooperatiflerimizde satışını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından miting, İlkay Akkaya ve diğer sanatçıların konseri ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

HDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabilirizHDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabilirizHDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabiliriz

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Akşener: Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize saldırıyorAkşener: Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize saldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim”

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.