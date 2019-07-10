HABER

HDP’li Leyla Güven, Milletvekili yemini etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti.

ANKARA, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti.
TBMM Genel Kurulu, Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Bilgiç, 24 Haziran'da milletvekili seçilen; ancak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe göstererek açlık grevinde bulunan HDP'li Leyla Güven'i milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı. Güven'in yemin etmesi ile birlikte, 24 Haziran seçimlerinden sonra yemin etmeyen vekil kalmadı.
HAKLARINI GERİ ALACAK
Seçildikten sonra yemin etmeyen milletvekilleri yasama faaliyetlerine katılamadığı gibi, milletvekillerine tanınan sosyal haklardan da yararlanamıyor. Milletvekili yeminini eden Güven, böylece yasama faaliyetlerine katılabileceği gibi milletvekili maaşı ve sosyal haklardan da yararlanacak.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
MHP’li Vekil Osmanağaoğlu’ndan sert açıklamaMHP’li Vekil Osmanağaoğlu’ndan sert açıklama
İran’dan İngiltere’ye tanker uyarısıİran’dan İngiltere’ye tanker uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan 'sırtımızdan hançerlediler' dedi! Gül ve Babacan ne diyor?

Gül ve Babacan 'ihanet' iddialarına ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.