HDP’li Leyla Güven, Milletvekili yemini etti

ANKARA, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti.

TBMM Genel Kurulu, Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Bilgiç, 24 Haziran'da milletvekili seçilen; ancak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe göstererek açlık grevinde bulunan HDP'li Leyla Güven'i milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı. Güven'in yemin etmesi ile birlikte, 24 Haziran seçimlerinden sonra yemin etmeyen vekil kalmadı.

HAKLARINI GERİ ALACAK

Seçildikten sonra yemin etmeyen milletvekilleri yasama faaliyetlerine katılamadığı gibi, milletvekillerine tanınan sosyal haklardan da yararlanamıyor. Milletvekili yeminini eden Güven, böylece yasama faaliyetlerine katılabileceği gibi milletvekili maaşı ve sosyal haklardan da yararlanacak.

